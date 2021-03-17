Еще один повод для гордости за наших спортсменов – российский фридайвер Алексей Молчанов установил новый рекорд Гиннеса. Он погрузился на глубину 80 метров подо льдом Байкала.

Организаторы рассказали, что подледные погружения являются одними из самых сложных – у спортсмена нет возможности всплыть в любой момент, и это оказывает сильное психологическое давление. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.