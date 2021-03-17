Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 марта 2021, 07:00

Спорт

Российский фридайвер Алексей Молчанов установил новый рекорд Гиннеса

Российский фридайвер Алексей Молчанов установил новый рекорд Гиннеса

Анастасия Таталина завоевала золото Чемпионата Мира в дисциплине Big Air

Хоккеист МХК "Динамо" умер после попадания шайбы в голову

Пресс-секретарь Лукашенко прокомментировала видео с неумелым лыжником

Даниил Медведев попал в топ мирового рейтинга теннисистов

Определен победитель на самую оригинальную песню для гимна ОИ

Зрители предложили спортсменам России песни для использования вместо гимна на ОИ

Пеле поздравил Роналду с рекордом

Зрителям предложили выбрать оригинальный гимн для российских спортсменов

Игроки ФК "Чертаново" избили защитника юношеского состава "Локомотива"

Еще один повод для гордости за наших спортсменов – российский фридайвер Алексей Молчанов установил новый рекорд Гиннеса. Он погрузился на глубину 80 метров подо льдом Байкала.

Организаторы рассказали, что подледные погружения являются одними из самых сложных – у спортсмена нет возможности всплыть в любой момент, и это оказывает сильное психологическое давление. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
спорт видео Никита Пименов Мария Рыбакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика