Россиянин Даниил Медведев стал второй ракеткой мира

Фото: DEAN LEWINS/EPA/ТАСС
Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщается на официальном сайт организации.
Достижение спортсмена примечательно тем, что впервые с 2005 года изменился состав так называемой "большой четверки" – в нее входили серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер и британец Энди Маррей.
Согласно обновленному рейтингу, в активе Медведева 9 940 очков. Уступает он Джоковичу, который собрал 12 008 очков. В частности, оба теннисиста играли в финале Australian Open, где российский атлет уступил своему сербскому визави.
Неизменной в рейтинге осталась позиция россиянина Андрея Рублева. С 5 011 баллами он расположился на 8-й позиции. Также в топ-50 входят Карен Хачанов (22-е место) и Аслан Карацев (42-я позиция).
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