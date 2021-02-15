Рублев прокомментировал встречу с Медведевым в 1/4 финала Australian Open

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Теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Его соперником станет соотечественник Даниил Медведев.

Рублев признался, что рад такому исходу событий. Он выразил надежду, что они вместе с Медведевым смогут показать отличный уровень игры. По его словам, это будет настоящая великая битва.

"По крайней мере, один из российских теннисистов будет в полуфинале, это хорошие новости. В прошлый раз он победил меня в четвертьфинале Открытого чемпионата США, а теперь мы встретимся здесь, в Австралии. Посмотрим, что будет. Надеюсь, мы сможем показать отличный уровень и это будет великая битва", – сказал Рублев агентству Reuters.

Рублев и Медведев встретятся 16 февраля. Несколькими неделями ранее спортсмены принесли России победу на командном турнире Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).

В первом матче финала Рублев сыграл против Фабио Фоньини (6:1, 6:2). Медведев закрывал финал матчем с Маттео Берреттини (6:4, 6:2).

Открытый чемпионат Австралии завершится 21 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет 61 миллион долларов. С 12 февраля все матчи проходят без зрителей из-за ужесточения мер против коронавируса в штате Виктория.