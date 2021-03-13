Роднина поддержала решение CAS запретить "Катюшу" в качестве гимна

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Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина поддержала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о запрете использования песни "Катюша" вместо гимна России на Олимпийских играх в Токио и Пекине, передает RT.

Депутат подчеркнула, что идея использовать "Катюшу" не самая лучшая.

"Если уж выбирать, то мелодия должна быть другой. Считаю, что лучше вообще без гимна. Чем больше мы завоюем золотых медалей, тем тоскливее будет проходить Олимпиада", – отметила Роднина.

Она добавила, что олимпийскому комитету стоит принимать свои решения, а не идти на поводу у других.

"Понятное дело, что процедура награждения – одна из самых торжественных и важных. А наша задача – завоевать побольше золотых медалей", – заключила депутат.

17 декабря CAS рассмотрел спор между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) из-за расхождений в данных базы московской лаборатории.

В результате арбитраж принял решение отстранить российских спортсменов от международных соревнований под флагом и с гимном страны. Срок действия ограничения – до 16 декабря 2022 года.

Позднее Олимпийский комитет России (ОКР) запросил у Международного Олимпийского комитета (МОК) возможность использовать песню "Катюша" вместо официального гимна РФ.

Спортивный арбитражный суд (CAS) не разрешил Олимпийскому комитету России использовать "Катюшу". Запрет распространяется на любую песню, связанную с Россией или имеющую ссылки на нее.