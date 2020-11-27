Российский фридайвер нырнул на 113 метров, установив новый мировой рекорд

Российский фридайвер установил новый мировой рекорд
Российский фридайвер Алексей Молчанов нырнул с задержкой дыхания на глубину 113 метров, побив мировой рекорд француза Арно Жеральда.
Новый, уже 20-й по счету, рекорд спортсмена был установлен в дисциплине "биласт" кубка Aida Freediving World Competition, который проходит в Египте. Погружение Молчанова заняло в общей сложности 4 минуты и 5 секунд.
Сам Молчанов, комментируя свое достижение, подчеркнул, что считает его прежде всего победой над собой, а не над соперником.
"Мы с Арно давно дружим, несмотря на то что в глазах многих мы главные конкуренты и соперники, которые каждый год отвоевывают друг у друга по 1-2 метра. Но фридайвинг – это уникальный спорт. Здесь мой главный конкурент – я сам. А главная задача – максимально расслабиться и выйти за рамки того, что мне самому кажется пределом. Поэтому каждый год мы с Арно соревнуемся не друг с другом, а со своими внутренним представлением о возможностях человеческого организма. И каждый раз убеждаемся, что они безграничны", – заявил спортсмен.
33-летний Алексей Молчанов 14 раз завоевывал звание чемпиона мира по фридайвингу и является обладателем 19-ти мировых рекордов в разных дисциплинах. Первый мировой рекорд спортсмен установил в 2008 году, нырнув на 250 метров в длину в моноласте. В феврале 2020 он установил рекорд Гиннесса, нырнув под лед на 181 метр в длину. Кроме того, Молчанов возглавляет Федерацию Фридайвинга.
Ранее самый сильный человек России Эльбрус Нигматуллин установил очередной национальный рекорд, сдвинув с места 36-тонный самолет в международным аэропорту Уфы.
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