Фристайлистка Таталина завоевала первое для России золото ЧМ в биг-эйре

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Победительницей чемпионата мира в дисциплине биг-эйр стала российская фристайлистка Анастасия Таталина. Состязания по фристайлу и сноуборду проходят в американском Аспене.

Российские спортсмены выступали под флагом Олимпийского комитета России и в статусе команды Russian Ski Federation из-за санкций Всемирного антидопингового агентства.

Ранее в спортивном комплексе "Воробьевы горы" прошел международный спортивный карнавал Sparrow Hills для горнолыжников и сноубордистов. Снегурочки, Деды Морозы и фантастические создания преодолевали трассы и участвовали в чудаческих одиночных заездах.