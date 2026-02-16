16 февраля, 07:00Спорт
На Олимпиаде в Италии разыграют 6 комплектов медалей 16 февраля
На Олимпийских играх в Италии 16 февраля разыграют 6 комплектов медалей. В двух дисциплинах выступают российские спортсмены. Алена Крылова выйдет на дистанцию 1 тысячу метров, а Семен Ефимов выступит в слаломе на горнолыжной трассе.
Также за медали поспорят спортивные пары фигуристов с произвольной программой, участницы соревнований по фристайлу и бобслею. Прыжки с трамплина пройдут в формате "суперкоманда", где каждую страну представляют по два спортсмена.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.