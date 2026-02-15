15 февраля, 10:00Спорт
Баскетболист Демин выступил за команду Картера на Турнире восходящих звезд НБА
Российский спортсмен Егор Демин выступил за команду бывшего американского баскетболиста Винса Картера на Турнире восходящих звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В полуфинальном матче против команды Ти-Мака россиянин отметился 2 очками, 2 подборами, 2 передачами и 1 перехватом. В финале с командой Мело в активе Демина было 2 очка , 2 подбора и 1 блок-шот. Команда Винса закончила игру со счетом 25:24.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.