Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 февраля, 10:00

Спорт

Баскетболист Демин выступил за команду Картера на Турнире восходящих звезд НБА

Баскетболист Демин выступил за команду Картера на Турнире восходящих звезд НБА

На катке ВДНХ проходит фестиваль конькобежного спорта "Московские молнии"

"Москва – столица спорта": фестиваль хоккея прошел в "Лужниках"

В Москве проходит фестиваль лыжного спорта "Гонка Легкова"

Сергей Собянин: 23 новые круглогодичные спортплощадки появятся в Москве

Более 20 спортплощадок нового формата откроют в Москве

Собянин: круглогодичных спортплощадок нового формата станет еще больше

"Москва – столица спорта": горожанам рассказали о тренировках на велотреке

"Новости дня": четыре обновленных спорткомплекса открылись в Москве

Москвичи могут посетить каток в конноспортивном комплексе "Битца"

Российский спортсмен Егор Демин выступил за команду бывшего американского баскетболиста Винса Картера на Турнире восходящих звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В полуфинальном матче против команды Ти-Мака россиянин отметился 2 очками, 2 подборами, 2 передачами и 1 перехватом. В финале с командой Мело в активе Демина было 2 очка , 2 подбора и 1 блок-шот. Команда Винса закончила игру со счетом 25:24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоЕгор Бедуля

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика