Баскетболист Демин выступил за команду Картера на Турнире восходящих звезд НБА

Российский спортсмен Егор Демин выступил за команду бывшего американского баскетболиста Винса Картера на Турнире восходящих звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В полуфинальном матче против команды Ти-Мака россиянин отметился 2 очками, 2 подборами, 2 передачами и 1 перехватом. В финале с командой Мело в активе Демина было 2 очка , 2 подбора и 1 блок-шот. Команда Винса закончила игру со счетом 25:24.

