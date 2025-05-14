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14 мая, 07:00

Спорт

"Трактор" обыграл "Локомотив" в первом матче финала Кубка Гагарина

"Трактор" обыграл "Локомотив" в первом матче финала Кубка Гагарина

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В Ярославле стартовала финальная серия Кубка Гагарина. В первом матче встретились "Локомотив" и "Трактор" из Челябинска. Победу со счетом 2:1 одержали гости и повели в серии. Второй матч также пройдет в Ярославле, он намечен на 15 мая.

В Азербайджане разгорелся скандал в паралимпийском спорте. Чемпионку по дзюдо Шахану Гаджиеву уличили в том, что она притворялась незрячей. По итогам медицинского обследования перед международными соревнованиями было установлено, что у спортсменки нет нарушений зрения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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