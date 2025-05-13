Чемпионат по рыбалке состоится в Москве с 31 мая по 8 июня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Чемпионат по рыбной ловле, в котором примут участие профессионалы и любители, пройдет в Москве в рамках фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя" с 31 мая по 8 июня.

О проведении мероприятия попросили сами горожане. Организаторы прислушались к их мнению и приняли решение возобновить чемпионат, который пройдет в рамках городского проекта "Лето в Москве".

Лучший рыбак получит сертификат суммой на 1 миллион рублей. Посоревноваться за главный приз профессиональные спортсмены могут 31 мая и 1 июня на территории заказника "Берег Москвы-реки" в районе Капотня.

"Соревнования для рыболовов-любителей продлятся четыре дня: 31 мая, 1, 7 и 8 июня. Турнир пройдет на 3 столичных локациях: в парке "Музеон" на набережной Москвы-реки, на Большом Графском пруду в районе Вешняки и на Большом Чертановском пруду", – уточнили в пресс-службе.

Оргокомитет добавил, что ежедневно на каждом из трех водоемов судьи будут выбирать трех победителей, награждая их ценными призами. Рыбакам предоставят все необходимое снаряжение. Кроме того, площадки уже полностью оборудованы.

Необходима предварительная регистрация на сайте фестиваля.

Ранее Сергей Собянин заявлял, что масштабный проект "Лето в Москве" начнется 1 июня. На протяжении 3 месяцев каждый день во всех округах и районах мегаполиса горожан ждут благотворительные, культурные и спортивные мероприятия.

До этого в Москве стартовал новый сезон гастрономического проекта "Московский завтрак на верандах". Он продлится до 31 мая, его партнерами стали свыше 500 точек общественного питания. Суть фестиваля в том, что москвичи и гости города могут попробовать завтраки, с которых начинается день в разных регионах России и других странах.