Британец прошел 100 тыс шагов за сутки и описал изменения в своем теле

Фото: youtube.com/JackSucksAtLife

Блогер из Англии Джек Мэсси Уэлш поучаствовал в новом экстремальном челлендже, пройдя 100 000 шагов, и рассказал, что стало с его телом, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на LADBible.

Уэлш рассказал, что старт марафона прошел без осложнений, однако с увеличением пройденного расстояния нагрузка становилась ощутимее. По его словам, преодолев 25 тысяч шагов, он почувствовал первые признаки дискомфорта – слабую боль в спине и лодыжках.

При этом к отметке 75 тысяч шагов состояние Уэлша ухудшилось: появилась сильная усталость в ногах, а из-за отеков обувь стала тесной. Несмотря на это, блогер продолжил путь и финишировал через 15 часов 28 минут, почти не останавливаясь, говорится в сообщении.

На последнем отрезке пути Уэлш столкнулся с сильной усталостью. Ему потребовались значительные усилия, чтобы подняться на небольшой склон и дойти до машины. Дома из-за отеков он еле снял обувь. Кроме того, на стопах образовались волдыри, отметил блогер.

Ранее сообщалось, что ежедневное прохождение 10 000 шагов может быть опасно для людей с травмами, лишним весом, а также пожилым людям. Согласно исследованию, делать 10 000 шагов в день не просто не имеет смысла, но даже опасно для коленных суставов.

Важно учитывать как индивидуальные антропометрические данные, так и состояние здоровья, образ жизни в целом. Например, для человека, регулярно занимающегося спортом, 10 000 шагов – даже не нагрузка.