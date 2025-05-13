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13 мая, 08:00

Спорт

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Риме

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Российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в восьмерку сильнейших на крупном турнире в Риме. В ходе матча ее соперница из Дании потребовала видеопросмотр из-за внезапно включившегося света. Судья решила переиграть эпизод, но Андреева все же смогла добиться победы.

Главный полумарафон страны состоится 24 мая. Старт назначен на 09:00 по московскому времени. Участие примут более 170 тысяч человек, из них свыше 40 тысяч – в столице. Также к марафону присоединятся бегуны из более чем 30 дружественных стран. В Москве мероприятие состоится в четвертый раз.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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