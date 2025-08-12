Благотворительный забег ультрамарафонца в "Лужниках" поможет детям с заболеваниями печени

Ультрамарафонец Максим Поляков проводит в "Лужниках" благотворительный забег протяженностью 1 000 километров, чтобы помочь детям с тяжелыми заболеваниями печени. Маршрут проходит по территории Южного спортивного центра – это 2 500 кругов.

Ежедневно спортсмен преодолевает по 100–110 километров в любую погоду. Главная цель забега – сбор средств на лекарства и проживание подопечных фонда рядом с больницами в ожидании трансплантации. На 7 день марафона Поляков пробежал более 600 километров и собрал 2 миллиона рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.