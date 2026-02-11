МОК рассмотрит вопрос восстановления Олимпийского комитета России

Международный олимпийский комитет может рассмотреть вопрос восстановления Олимпийского комитета России в апреле–мае. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

По его словам, ОКР привел свой устав в соответствие с Олимпийской хартией и передал необходимые документы в юридическую комиссию МОК. В комиссии подтвердили, что правовых препятствий для восстановления комитета в правах в настоящее время не имеется.

