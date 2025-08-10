В Москве проходят спортивные выходные в рамках фестиваля "Москва 2030"

Форма поиска по сайту

В столице в проходят масштабные спортивные выходные в рамках фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Впервые москвичи и гости города могут в один день поучаствовать сразу в трех крупных событиях – забеге, велогонке и велофестивале. Организаторы ожидают, что в активностях примут участие более 10 тысяч спортсменов.

Помимо фестивальных событий, в городе проходят бесплатные тренировки по проекту "Мой спортивный район". Жителей ждут занятия зумбой, йогой, растяжкой и танцевальным фитнесом. В рамках проекта "Московские сезоны" работают открытые бассейны, а во дворах и парках организованы дополнительные спортивные активности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

