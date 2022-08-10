Горнолыжный комплекс "Снеж.Ком" продолжат реконструировать в Красногорске

В Москве 10 августа обсуждали судьбу горнолыжного комплекса "Снеж.Ком". Совещание на эту тему провел комитет Госдумы по физической культуре и спорту. В январе спорткомплекс закрыли на реконструкцию. При этом сейчас идет его оценка, а впоследствии объект должны продать.

По итогам заседания было решено, что комплекс непременно попытаются сохранить, поскольку это уникальный объект, который помогает развитию спорта в стране. Поэтому очень важно его не потерять и выкупить.

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