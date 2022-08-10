Княжевская: с начала года в Москве оформлено более 7 тыс градостроительных документов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москомархитектуре заявили, что с начала года в столице оформлено и утверждено более 7 тысяч градостроительных документов. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Вопреки экономическим трудностям и сложностям градостроительная жизнь в Москве кипит – и бюджетные застройщики, и девелоперы продолжают активную работу, которая сопровождается оформлением различной градостроительной документации", – рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

За первые семь месяцев года специалистами Москомархитектуры:

утверждено 25 проектов планировки территории и 27 проектов межевания территорий;

внесено 861 изменение в Правила землепользования и застройки;

выпущено 4 399 градостроительных планов земельных участков;

оформлено 672 свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения;

подготовлено 1 050 проектов распорядительных и нормативных документов.

Также было принято более 32,2 тысячи заявок на оказание различных госуслуг в сфере строительства.

Ранее в пресс-службе Москомархитектуры сообщили, что парки спорта "Яуза" и "Сад будущего" в районе Ростокино на северо-востоке Москвы объединят двумя велопешеходными мостами протяженностью 20 и 25 метров.

В ведомстве уточнили, что благодаря реализации проекта будет решена проблема связности парковых территорий и затрудненного пешеходного движения. По словам Княжевской, на территориях парков появятся тротуары, беговые и велосипедные зоны. Кроме того, для посетителей установят указатели и парковки для велосипедов.