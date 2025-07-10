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10 июля, 22:45

Спорт

"Торпедо" оштрафовали на 5 миллионов за договорной матч

"Торпедо" оштрафовали на 5 миллионов за договорной матч

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Футбольный клуб "Торпедо" оштрафован на 5 миллионов рублей из-за скандала с договорным матчем. В числе наказанных оказались и должностные лица: бывший генеральный директор Валерий Скородумов отстранен от футбольной деятельности на 10 лет, совладелец Леонид Соболев – на 5 лет.

Генеральный директор "Торпедо" Сергей Синяев заверил болельщиков, что клуб продолжит существовать. В команде обсуждают дальнейшие шаги и изменения в структуре. Судьба "Торпедо" остается неопределенной, однако инфраструктура и юношеская академия продолжат работать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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