Овечкин, Малкин и Дацюк вошли в символическую сборную НХЛ

Трое российских хоккеистов вошли в символическую сборную Национальной хоккейной лиги за период с 2000 года. Этой чести удостоились Александр Овечкин, Евгений Малкин и Павел Дацюк. Последний уже завершил карьеру, а двое других продолжают играть. Для Малкина и его "Питсбурга" нынешний сезон сложился неудачно, а Овечкин продолжит борьбу за кубок Стенли вместе со своими партнерами по "Вашингтону".

Тем временем российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг теннисного турнира в Риме. 9 мая она обыграла представительницу США Аманду Анисимову. Встреча выдалась напряженной. Она продолжалась 2,5 часа и завершилась со счетом 7:6, 7:5 в пользу россиянки.

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