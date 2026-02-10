Россияне выступят в нескольких дисциплинах на Олимпиаде в Италии 10 февраля

Россиян ждет насыщенная программа на Олимпиаде в Италии 10 февраля. Они выступят в нескольких дисциплинах. Утром спортсмены Дарья Непряева и Савелий Коростелев выйдут на спринт классическим стилем.

Днем Алена Крылова и Иван Посашков попробуют себя в квалификации в шорт-треке. Второй день подряд будет стартовать саночница Дарья Олесик. Кроме того, внимание будет приковано к фигуристу Петру Гуменнику, который выйдет на короткую программу вечером.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.