10 февраля, 08:00

Россияне выступят в нескольких дисциплинах на Олимпиаде в Италии 10 февраля

"Москва – столица спорта": в третий день на Олимпиаде выступит только одна россиянка

Голкипер "Пари Сен-Жермен" Сафонов в своем дебютном матче не пропустил ни одного гола

Российский борец Тимур Арбузов признан лучшим спортсменом года

Москвичей пригласили на тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район"

"Москва – столица спорта": горожанам рассказали о занятиях конькобежным спортом

Рэпер Снуп Догг стал почетным тренером команды США на Олимпиаде-2026

Фигурист Гуменник изменил музыкальное сопровождение короткой программы на ОИ-2026

Российскому фигуристу Гуменнику запретили использовать музыку на Олимпиаде

Российскому фигуристу Гуменнику запретили использовать на ОИ музыку из "Парфюмера"

Россиян ждет насыщенная программа на Олимпиаде в Италии 10 февраля. Они выступят в нескольких дисциплинах. Утром спортсмены Дарья Непряева и Савелий Коростелев выйдут на спринт классическим стилем.

Днем Алена Крылова и Иван Посашков попробуют себя в квалификации в шорт-треке. Второй день подряд будет стартовать саночница Дарья Олесик. Кроме того, внимание будет приковано к фигуристу Петру Гуменнику, который выйдет на короткую программу вечером.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

