10 февраля, 08:00Спорт
Россияне выступят в нескольких дисциплинах на Олимпиаде в Италии 10 февраля
Россиян ждет насыщенная программа на Олимпиаде в Италии 10 февраля. Они выступят в нескольких дисциплинах. Утром спортсмены Дарья Непряева и Савелий Коростелев выйдут на спринт классическим стилем.
Днем Алена Крылова и Иван Посашков попробуют себя в квалификации в шорт-треке. Второй день подряд будет стартовать саночница Дарья Олесик. Кроме того, внимание будет приковано к фигуристу Петру Гуменнику, который выйдет на короткую программу вечером.
