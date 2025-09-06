Лионель Месси сообщил о возможном уходе с чемпионата мира 2026 года

Аргентинский нападающий Лионель Месси сообщил, что может не принять участия в чемпионате мира 2026 года. По словам игрока, возраст станет главным препятствием. Ранее сборная Аргентины победила Венесуэлу в отборочном матче со счетом 3:0.

В Танзании футбольный матч между командами из Нигерии и Занзибара оказался под угрозой из-за налета пчел. Чтобы избежать укусов, игроки и арбитры легли на землю и накрылись подручными средствами. Болельщики в панике покинули трибуны. Причина нашествия насекомых пока неизвестна.

