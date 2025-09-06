Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 сентября, 10:00

Спорт

Лионель Месси сообщил о возможном уходе с чемпионата мира 2026 года

Лионель Месси сообщил о возможном уходе с чемпионата мира 2026 года

Команда телеканала "Москва Доверие" примет участие в Дня скандинавской ходьбы

Фестиваль городских видов спорта продлится в Москве до 7 сентября

Открытый Кубок Союзного государства по современному пятиборью пройдет в Москве 6 сентября

Конор Макгрегор заявил о намерении баллотироваться в президенты Ирландии

Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Иорданиии

Сборная России примет участие в Олимпиаде-2028 в полном составе

В Москве открылась регистрация на Осенний велофестиваль

Новости мира: боец Конор Макгрегор решил баллотироваться на пост президента Ирландии

"Новости дня": электробусы нового поколения вышли на 100-й маршрут в Москве

Аргентинский нападающий Лионель Месси сообщил, что может не принять участия в чемпионате мира 2026 года. По словам игрока, возраст станет главным препятствием. Ранее сборная Аргентины победила Венесуэлу в отборочном матче со счетом 3:0.

В Танзании футбольный матч между командами из Нигерии и Занзибара оказался под угрозой из-за налета пчел. Чтобы избежать укусов, игроки и арбитры легли на землю и накрылись подручными средствами. Болельщики в панике покинули трибуны. Причина нашествия насекомых пока неизвестна.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика