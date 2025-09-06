Команда телеканала "Москва Доверие" примет участие в Дня скандинавской ходьбы

В Москве 6 сентября пройдет День скандинавской ходьбы. Его организует департамент спорта столицы при активном участии проекта "Московское долголетие". На мероприятие соберутся все любители активного образа жизни.

Среди участников – команда телеканала "Москва Доверие". Ее капитаном станет актриса и ведущая утреннего шоу "Мой район. Место встречи" Ольга Кабо. Праздник начнется ровно в полдень, каждому гостю предоставят стартовый набор при регистрации.

