06 сентября, 09:15

Спорт

Команда телеканала "Москва Доверие" примет участие в Дня скандинавской ходьбы

В Москве 6 сентября пройдет День скандинавской ходьбы. Его организует департамент спорта столицы при активном участии проекта "Московское долголетие". На мероприятие соберутся все любители активного образа жизни.

Среди участников – команда телеканала "Москва Доверие". Ее капитаном станет актриса и ведущая утреннего шоу "Мой район. Место встречи" Ольга Кабо. Праздник начнется ровно в полдень, каждому гостю предоставят стартовый набор при регистрации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

спортгородвидеоДарья Ермакова

