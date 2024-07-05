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05 июля, 14:45

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Николай Валуев рассказал, как спорт может стать работой

Николай Валуев рассказал, как спорт может стать работой

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Сколько нужно уделять времени профессиональному спорту и как увлечение может стать работой? Об этом рассказал депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев.

По его словам, все начинается с массовой физической культуры, потому что она всегда была основой спорта высших достижений.

Большое интервью с Николаем Валуевым выйдет в пятницу, 5 июля, в эфире телеканала Москва 24.

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