Николай Валуев рассказал, как спорт может стать работой

Сколько нужно уделять времени профессиональному спорту и как увлечение может стать работой? Об этом рассказал депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев.

По его словам, все начинается с массовой физической культуры, потому что она всегда была основой спорта высших достижений.

Большое интервью с Николаем Валуевым выйдет в пятницу, 5 июля, в эфире телеканала Москва 24.