Новости

Новости

04 декабря, 09:00

Спорт

Футболист Неймар забил три гола за 17 минут в матче чемпионата Бразилии

Футболист Неймар забил три гола за 17 минут в матче чемпионата Бразилии

Московский проект "Мой спортивный район" перешел на зимний формат

Александр Овечкин инициировал рукопожатие игроков с капитаном "Лос-Анджелес Кингз"

Кубок России по нардам завершится в Люберцах 3 декабря

Парк "Останкино" пригласил москвичей на тренировки на катке

Российских лыжников допустили на международные соревнования

Жителям столицы рассказали, какие спортивные мероприятия пройдут в Москве 3 декабря

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд забил свой 100-й гол английской Премьер-лиге

"Новости дня": бесплатные занятия по растяжке проходят в павильоне № 27 на ВДНХ

Российские паралимпийцы получили право выступать под национальным флагом

Бразильский футболист Неймар оформил хет-трик, забив три гола всего за 17 минут в матче чемпионата Бразилии. Его команда "Сантос" одержала уверенную победу над "Жувентуде" со счетом 3:0.

Игра завершилась досрочно на 73-й минуте, и за все это время больше никто из игроков обеих команд не смог отличиться. Теперь у Неймара 11 голов и 4 голевые передачи в 27 матчах этого сезона во всех турнирах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

