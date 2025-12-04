Футболист Неймар забил три гола за 17 минут в матче чемпионата Бразилии

Бразильский футболист Неймар оформил хет-трик, забив три гола всего за 17 минут в матче чемпионата Бразилии. Его команда "Сантос" одержала уверенную победу над "Жувентуде" со счетом 3:0.

Игра завершилась досрочно на 73-й минуте, и за все это время больше никто из игроков обеих команд не смог отличиться. Теперь у Неймара 11 голов и 4 голевые передачи в 27 матчах этого сезона во всех турнирах.

