12-летняя Ксения Румянцева стала чемпионкой мира по тхэквондо

12-летняя спортсменка Ксения Румянцева стала победительницей Чемпионата мира по тхэквондо. Соревнования в Аргентине собрали 1 100 участников из 52 стран.

Тренер спортсменки Азиз Хайруллин рассказал, что Федерации Великобритании и США выступали против участия Румянцевой в турнире, но принимающая сторона способствовала допуску россиянки к соревнованию. В результате она была единственной представительницей РФ на Чемпионате. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

