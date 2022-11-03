Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

03 ноября, 22:45

Спорт

12-летняя Ксения Румянцева стала чемпионкой мира по тхэквондо

12-летняя Ксения Румянцева стала чемпионкой мира по тхэквондо

Принятый Мосгордумой столичный бюджет сохранит социальную направленность

"Мой район. Навигатор": скейт-парк олимпийского уровня появился в Ясеневе

"Мой район. Обратная связь": создание скейт-парка в Битцевском лесу

Массовый забег прошел в парке "Крылатские холмы"

Новости часа: Минтранс РФ сообщил о нормализации ситуации с логистикой в Крыму

Россиянам рассказали, как получить билеты на матчи ЧМ по футболу в Катаре

"Московский спорт": физкультурно-спортивное объединение Москомспорта

Овечкин установил новый рекорд в НХЛ

Необычные кадры с китайцами, которые ходят вниз головой, сняли в Пекине

12-летняя спортсменка Ксения Румянцева стала победительницей Чемпионата мира по тхэквондо. Соревнования в Аргентине собрали 1 100 участников из 52 стран.

Тренер спортсменки Азиз Хайруллин рассказал, что Федерации Великобритании и США выступали против участия Румянцевой в турнире, но принимающая сторона способствовала допуску россиянки к соревнованию. В результате она была единственной представительницей РФ на Чемпионате. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика