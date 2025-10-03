Форма поиска по сайту

03 октября, 08:00

Спорт

Крикетисты Индии отказались брать в руки трофей от чиновника из Пакистана

Сборная Индии по крикету выиграла Кубок Азии. Турнир проходил в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Во время церемонии награждения глава Азиатского совета крикета вынес награду, но игроки отказались брать его в руки.

Дело в том, что чиновник от спорта также занимает пост министра внутренних дел Пакистана. Поэтому игроки поднимали над головой воображаемый трофей и даже устроили с ним фотосессию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

спортза рубежомвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

