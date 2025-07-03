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03 июля, 08:00

Спорт

Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг Уимблдонского турнира

Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг Уимблдонского турнира

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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг Уимблдона. Она обыграла американку Эшлин Крюгер. Теперь Павлюченковой предстоит встретиться с бывшей первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой.

Другая россиянка Камилла Рахимова выбила из турнирной сетки пятую ракетку мира итальянку Жасмин Паолини. Следующей соперницей Рахимовой станет чешка Линда Носкова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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