В Москве открылись фитнес-кубы для индивидуальных тренировок

В столице начали работу фитнес-кубы в виде отдельных капсул, оснащенных спортивным оборудованием для индивидуальных занятий. Этот формат позиционируется как идеальное решение для интровертов, которые любят спорт, но не хотят привлекать внимание в обычном зале.

Эксперты отмечают, что такие кубы можно забронировать в любое время, даже ночью, что удобно при ненормированном графике. Однако некоторые тренеры предупреждают о потенциальной опасности самостоятельных тренировок без контроля специалиста, особенно с большими весами.

