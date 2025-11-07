Форма поиска по сайту

07 ноября, 07:00

Нападающий "Зенита" Луис Энрике попал в шорт-лист премии FIFA The Best

Луис Энрике, нападающий "Зенита", попал в шорт-лист премии FIFA The Best и может оказаться в символической сборной мира по итогам 2025 года.

В списке претендентов значатся такие звезды, как Килиан Мбаппе, Лионель Месси и Криштиану Роналду. Окончательный состав сборной из 11 лучших игроков на своих позициях определят болельщики через онлайн-голосование на сайте ФИФА.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

спортвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

