Бесплатные тренировки по растяжке доступны для москвичей любого уровня подготовки

В Москве стартовали бесплатные тренировки по растяжке для всех желающих. Занятия проходят в павильоне № 27 на ВДНХ и доступны как для новичков, так и для опытных спортсменов.

Как пояснила тренер Елена Фадина, растяжка объединяет упражнения из разных видов спорта и направлена на улучшение гибкости, ловкости и профилактику травм. Посещать тренировки полезно в любом возрасте.

