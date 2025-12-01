Зимний сезон проекта "Мой спортивный район" стартовал 1 декабря

В Москве 1 декабря стартовал зимний сезон бесплатного спортивного проекта "Мой спортивный район". Теперь, помимо традиционных занятий зумбой, йогой, танцами и фитнесом, опытные тренеры будут учить москвичей кататься на коньках и лыжах.

Тренировки пройдут на 140 площадках во всех округах столицы, а также на открытых городских катках в парках "Митино", "Ангарские пруды", "Певческое поле", "Северные Дубки" и "Останкино" в рамках проекта "Зима в Москве".

