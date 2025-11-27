"Новости дня": юные московские танцоры стали чемпионами мира в Нидерландах

Юные воспитанники московской танцевальной школы Артем Борисенко и Маша Козак вписали свои имена в историю мирового танцевального спорта, одержав победу на чемпионате мира в Нидерландах. Они завоевали три золотые медали, опередив соперников из более чем 30 стран.

Артему 11 лет, Маше – 10, но занимаются они уже большую часть своей жизни. На подготовку к чемпионату у пары ушел целый год интенсивных тренировок по пять часов в день. Теперь в планах юных чемпионов победа на первенстве мира и России в программе "Юниор 1".

Подробнее – в программе "Новости дня".