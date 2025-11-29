Кикбоксинг стал одним из самых популярных видов единоборств в Москве

Кикбоксинг продолжает набирать популярность среди москвичей как один из самых зрелищных видов единоборств. Тренировки проходят в специализированных центрах, таких как "Самбо-70", где занимаются спортсмены разного возраста.

Как отмечает заслуженный тренер России Александр Сысцов, кикбоксинг развивает не только физические качества, но и воспитывает моральную устойчивость. Многие спортсмены успешно совмещают тренировки с учебой в вузах.

