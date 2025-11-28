"Мой район. Место встречи": всемирный день домашних животных с Ларисой Рубальской

30 ноября ежегодно отмечается Всемирный день домашних животных. Цель праздника – напомнить всем хозяевам о важности заботы о питомцах, ответственности перед животным и недопустимости жестокого обращения.

В этом выпуске вместе с поэтессой Ларисой Рубальской зрители узнают, как московские приюты помогают братьям меньшим обрести новый дом и что нужно знать будущему хозяину перед тем, как завести нового друга. Также в выпуске расскажут об основах дрессуры и важности правильного рациона у питомцев и научатся выбирать правильные и безопасные игрушки для котов и собак.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".