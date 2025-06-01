В Москве прошел финал всероссийского детского турнира по хоккею на Кубок адмирала Ушакова

На малой арене "ЦСКА" состоялся финал всероссийского турнира по хоккею среди детей на Кубок адмирала Ушакова. В соревнованиях приняли участие 19 команд из разных регионов России – в общей сложности более 350 юных спортсменов в возрасте от 10 до 12 лет. Турнир проходил в два этапа: групповой тур и плей-офф.

Проект поддержали известные российские хоккеисты и представители Военно-морского флота. По словам организаторов, кубок был создан специально для этого турнира и станет переходящим призом, как у профессиональных команд. В рамках инициативы также стартовала региональная детская хоккейная лига "Играем в хоккей".

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