Суд в Москве начнет рассмотрение уголовного дела блогера Елены Блиновской 30 августа

30 августа суд начнет рассмотрение по существу уголовного дела блогера Елены Блиновской. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов, отмывании денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года, когда она пыталась покинуть страну на арендованном автомобиле. С января 2024-го Блиновская находится в следственном изоляторе, где на досуге пишет картины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.