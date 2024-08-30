30 августа, 07:15Шоу-бизнес
Суд в Москве начнет рассмотрение уголовного дела блогера Елены Блиновской 30 августа
30 августа суд начнет рассмотрение по существу уголовного дела блогера Елены Блиновской. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов, отмывании денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей.
Блиновскую задержали в апреле 2023 года, когда она пыталась покинуть страну на арендованном автомобиле. С января 2024-го Блиновская находится в следственном изоляторе, где на досуге пишет картины.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Блиновская подала новую жалобу к ФНС о снижении ей размера налогов на 1,4 млрд
- Юрист заявил, что блогер Блиновская сможет покрыть долги за счет продажи имущества