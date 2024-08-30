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30 августа, 07:15

Шоу-бизнес

Суд в Москве начнет рассмотрение уголовного дела блогера Елены Блиновской 30 августа

Суд в Москве начнет рассмотрение уголовного дела блогера Елены Блиновской 30 августа

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30 августа суд начнет рассмотрение по существу уголовного дела блогера Елены Блиновской. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов, отмывании денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года, когда она пыталась покинуть страну на арендованном автомобиле. С января 2024-го Блиновская находится в следственном изоляторе, где на досуге пишет картины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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