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Шоу-бизнес

Красноярская группа "Отикен" попала в скандал на ЧМ по футболу в Катаре

Красноярская группа "Отикен" попала в скандал на ЧМ по футболу в Катаре

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Красноярская группа "Отикен" попала в скандал на чемпионате мира по футболу в Катаре. Музыканты пожаловались, что их концерт на открытии отменили. В соцсетях они заявили, что весной получили письмо с предложением выступить, однако потом некий Европейский спортивный комитет отказался звать их в Катар.

Как выяснилось, группу никто не приглашал изначально. Письмо, которое им выслали, – не именное. Такие письма с отказом приходили всем, кто сам подал заявку на участие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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