Бузова назвала Моргенштерна предателем Родины

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Певица Ольга Бузова назвала рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) предателем Родины. Об этом сообщает nелеграм-канал "SHOT".

На распространившемся в Сети видео певица заявила, что больше не слушает исполнителя, добавив, что не слушает "тех, кто предал Родину".



После этого в зале послышались аплодисменты, а певица поблагодарила гостей за реакцию.

Моргенштерн попал в список физлиц-иноагентов 6 мая. По данным Минюста РФ, музыкант получал финансирование от израильской компании Yoola Labs Ltd. Кроме того, часть средств ему якобы присылали и с Украины. В середине июля суд признал законным внесение рэпера в реестр.



Минюст признал рэпера Моргенштерна иноагентом

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