19:08Шоу-бизнес
Бузова назвала Моргенштерна предателем Родины
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Певица Ольга Бузова назвала рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) предателем Родины. Об этом сообщает nелеграм-канал "SHOT".
На распространившемся в Сети видео певица заявила, что больше не слушает исполнителя, добавив, что не слушает "тех, кто предал Родину".
После этого в зале послышались аплодисменты, а певица поблагодарила гостей за реакцию.
Моргенштерн попал в список физлиц-иноагентов 6 мая. По данным Минюста РФ, музыкант получал финансирование от израильской компании Yoola Labs Ltd. Кроме того, часть средств ему якобы присылали и с Украины. В середине июля суд признал законным внесение рэпера в реестр.
Минюст признал рэпера Моргенштерна иноагентом
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