Актер Том Хэнкс поставил на место разгоряченного поклонника, который толкнул его жену

Актер Том Хэнкс поставил на место разгоряченного поклонника. Парень не совладал с эмоциями и налетел на супругу Хэнкса.

Инцидент произошел возле ресторана в Мидтауне, когда актер с женой Ритой направлялся к машине. Фанат случайно толкнул женщину, от неожиданности та вскрикнула. Хэнкс развернулся в сторону обидчика и в грубой форме попросил его удалиться. В окружении актера говорят, что обычно тот спокоен. Видимо, не в том случае, когда дело касается его близких.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.