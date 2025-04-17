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17 апреля, 08:00

Шоу-бизнес

Запуск ракеты New Shepard с женским звездным экипажем раскритиковали

Запуск ракеты New Shepard с женским звездным экипажем раскритиковали

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Запуск в космос американской ракеты New Shepard, на борту которой находились невеста миллиардера и предпринимателя Джеффа Безоса и телеведущая Лорен Санчес, певица Кэти Перри и другие девушки, вызвал критику. Полет длился 11 минут, и только 3 из них – в невесомости.

Известная модель и актриса Эмили Ратаковски в своих соцсетях призвала подписчиков задуматься, сколько ресурсов было потрачено на полет, и заявила, что испытывает отвращение к случившемуся.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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