Звезды шоу-бизнеса рассказали о своих любимых местах в Москве

В Московском международном Доме музыки прошла церемония вручения премии "Главные лица" от глянцевого журнала Voice. Награды получили самые успешные по версии издания деятели кино, музыки, телевидения, блогосферы и бизнеса.

Ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова оказалась в эпицентре звездной тусовки и выяснила у знаменитостей, какие места столицы они считают своими любимыми и как проводят свой идеальный выходной в городе.