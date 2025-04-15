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Новости

15 апреля, 19:50

События

Звезды шоу-бизнеса рассказали о своих любимых местах в Москве

Звезды шоу-бизнеса рассказали о своих любимых местах в Москве

Кэти Перри спела в космосе и пообещала выпустить новую песню

Новости мира: Kia объявила о включении России в план продаж на 2025 год

"Московский патруль": рэп-исполнитель Macan попался на тонировке

Стена Цоя на Арбате снова изменилась после конфликта фанатов

В соцсетях обсуждают перекрашенную стену Цоя в центре Москвы

Конфликт разгорелся из-за граффити фанатов Паши Техники на стене Виктора Цоя

Фанаты группы "Кино" защищают стену Цоя от поклонников Паши Техника

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 апреля

Новости мира: парад цветов завершается в Нидерландах

В Московском международном Доме музыки прошла церемония вручения премии "Главные лица" от глянцевого журнала Voice. Награды получили самые успешные по версии издания деятели кино, музыки, телевидения, блогосферы и бизнеса.

Ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова оказалась в эпицентре звездной тусовки и выяснила у знаменитостей, какие места столицы они считают своими любимыми и как проводят свой идеальный выходной в городе.

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