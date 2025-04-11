В Лефортове прощаются с рэпером Пашей Техником. Сотни поклонников пытаются попасть на церемонию в храме. Некоторые залезают на деревья ради удачных фото и всеми способами стараются продвинуться в очереди.

Последние недели рэпер провел в реанимации тайской больницы. Родственники и поклонники собирали деньги на его лечение. Врачи изначально почти не давали шансов, так и произошло. Друзья говорят, что у Техника осталось много нереализованных планов.

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