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11 апреля, 13:15

Шоу-бизнес

В Лефортове прощаются с рэпером Пашей Техником

В Лефортове прощаются с рэпером Пашей Техником

Прощание с рэпером Пашей Техником проходит в Лефортове

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В Лефортове прощаются с рэпером Пашей Техником. Сотни поклонников пытаются попасть на церемонию в храме. Некоторые залезают на деревья ради удачных фото и всеми способами стараются продвинуться в очереди.

Последние недели рэпер провел в реанимации тайской больницы. Родственники и поклонники собирали деньги на его лечение. Врачи изначально почти не давали шансов, так и произошло. Друзья говорят, что у Техника осталось много нереализованных планов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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