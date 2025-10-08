Слухи о концерте Канье Уэста в Москве не подтвердились

В социальных сетях распространилась информация о концерте американского рэпера Канье Уэста, который якобы должен был состояться 8 декабря в "Лужниках". Официального подтверждения от артиста или его менеджмента не поступало.

Концертный промоутер Эдуард Ратников назвал эти сообщения вбросом. По его словам, менеджмент Канье Уэста не выходит на связь, а сам артист давно потерял доступ к основным рынкам. Организовать его концерт удастся, только если команда будет собрана в России, что делает проект крайне рискованным.

