07 января, 09:30

Шоу-бизнес

Блогер из США хочет остаться в Москве навсегда

Блогер из США хочет остаться в Москве навсегда

Американский блогер Тофуриус Максимус настолько полюбил Москву, что мечтает получить российское гражданство и остаться здесь навсегда. Он ведет видеоблог о жизни в столице, посещал зону СВО, принял православие и получил в крещении имя Ярослав.

Столица России стала родным домом и для других иностранцев. Итальянец Марчелло Пелиццони переехал в Москву в 14 лет, чтобы учиться балету, и сейчас является солистом известного театра. Певица из Италии Виво влюбилась в русскую песню, а затем и в город, отметив удобство местных сервисов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья ЕрмаковаДиана Жукова

