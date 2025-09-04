Форма поиска по сайту

04 сентября, 00:15

Шоу-бизнес

Шуфутинский рассказал, как относится к популярности своей песни "Третье сентября"

Шуфутинский рассказал, как относится к популярности своей песни "Третье сентября"

Заслуженный артист России, эстрадный певец, шансонье Михаил Шуфутинский рассказал, что с юмором относится к неожиданной популярности своей песни "Третье сентября". Авторы трека не считали его хитом и не верили в успех у публики.

Артист рассказал, что спеть про эту дату решил автор текста Игорь Николаев. По его словам, создатели трека не признаются, что 3 сентября значит в их жизни.

