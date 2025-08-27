Форма поиска по сайту

РПЦ разрешила россиянам освящать банковские карты

РПЦ разрешила россиянам освящать банковские карты

РПЦ официально разрешила россиянам освящать банковские карты. По мнению духовенства, это не способ привлечь богатство, а возможность попросить божьего благословения на разумное и благое управление финансами.

Совет Федерации поддержал инициативу, отметив, что она соответствует традиции церковного благословения повседневных вещей. Психологи подчеркнули, что такая практика может дать верующим чувство поддержки и уверенности в сложных жизненных обстоятельствах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

