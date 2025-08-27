РПЦ разрешила россиянам освящать банковские карты

РПЦ официально разрешила россиянам освящать банковские карты. По мнению духовенства, это не способ привлечь богатство, а возможность попросить божьего благословения на разумное и благое управление финансами.

Совет Федерации поддержал инициативу, отметив, что она соответствует традиции церковного благословения повседневных вещей. Психологи подчеркнули, что такая практика может дать верующим чувство поддержки и уверенности в сложных жизненных обстоятельствах.

