Храм Гроба Господня в Иерусалиме могут закрыть на Пасху

С приближением католической Пасхи, которая в 2026 году пройдет 5 апреля, существует вероятность закрытия Храма Гроба Господня в Иерусалиме из соображений безопасности.

На крыше центрального купола ранее обнаружили осколок сбитой ракеты. В связи с этим служба тыла Израиля ограничила собрания в одном месте более чем 50 человек.

Кроме того, церемония схождения Благодатного огня может пройти без присутствия паломников. Последний раз это происходило в 2020 году из-за пандемии.