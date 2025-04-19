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19 апреля, 13:30

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Москвичи начали освящать куличи и яйца перед Пасхой

Москвичи начали освящать куличи и яйца перед Пасхой

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В преддверие Пасхи москвичи освящают куличи и яйца в храмах города. Уже вечером в столицу доставят Благодатный огонь. В ночь с субботы на воскресенье городской транспорт будет работать дольше обычного.

Во многих храмах верующие собрались с самого утра. На праздничные выходные подготовили культурную программу. В саду Баумана выступят фольклорные коллективы, а в усадьбе Воронцова пройдет шоу звонарей и мастер-классы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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