Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 14:30

Политика

Новости мира: Папа Римский Лев XIV официально вступил в должность

Новости мира: Папа Римский Лев XIV официально вступил в должность

Церемония инаугурации нового Папы Римского началась в Ватикане

На севере Москвы появятся еще несколько храмов

"20 минут": монастыринг

Новости мира: Абхазия осталась без электричества из-за ураганного ветра

Новости мира: Трамп заявил о прекращении огня между Индией и Пакистаном

Новости мира: интронизацию нового Папы Римского назначили на 18 мая

Новости мира: Пакистан нанес удар по военным авиабазам Индии 9 мая

Конклав в Ватикане не смог выбрать нового Папу Римского по итогам первых голосований 8 мая

Конклав не смог избрать нового Папу Римского в первом туре

Папа Римский Лев XIV официально вступил в должность. Ему передали символы верховной власти понтифика – накидку из овечьей шерсти и перстень рыбака. После мессы понтифик произнес последнее благословение, а затем вошел в базилику, чтобы поприветствовать глав более 150 официальных делегаций. Перед началом церемонии инаугурации Папа Римский объехал площадь Святого Петра на белом открытом автомобиле и поприветствовал многотысячную толпу верующих.

Необычно масштабная для региона пылевая буря накрыла штат Иллинойс в США, это уже вторая за этот месяц. В прошлый раз 2 мая буря привела к многочисленным жертвам. Из-за стихии произошло несколько смертельных аварий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
религияполитикапогодаза рубежомвидеоКарина Ильина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика