Новости мира: Папа Римский Лев XIV официально вступил в должность

Папа Римский Лев XIV официально вступил в должность. Ему передали символы верховной власти понтифика – накидку из овечьей шерсти и перстень рыбака. После мессы понтифик произнес последнее благословение, а затем вошел в базилику, чтобы поприветствовать глав более 150 официальных делегаций. Перед началом церемонии инаугурации Папа Римский объехал площадь Святого Петра на белом открытом автомобиле и поприветствовал многотысячную толпу верующих.

Необычно масштабная для региона пылевая буря накрыла штат Иллинойс в США, это уже вторая за этот месяц. В прошлый раз 2 мая буря привела к многочисленным жертвам. Из-за стихии произошло несколько смертельных аварий.

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