Новости мира: в Риме простились с папой римским Франциском

В Риме простились с папой римским Франциском. Понтифик скончался в возрасте 88 лет. На траурной церемонии в базилике Санта-Мария-Маджоре собрались более 400 тысяч человек, в Ватикан приехали лидеры 80 стран.

На уличном фестивале в Ванкувере автомобиль въехал в толпу. Погибли восемь человек, есть раненые. Водителя задержали, его мотивы выясняют. Мэр города выразил соболезнования семьям погибших.

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