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Новости

27 апреля, 16:30

Происшествия

Новости мира: в Риме простились с папой римским Франциском

Новости мира: в Риме простились с папой римским Франциском

Новости мира: на фестивале в Ванкувере автомобиль въехал в толпу людей

Папу Римского Франциска похоронили в церкви Богоматери Великой

Новости мира: в Нью-Мексико стартовал праздник "пау-вау"

Прощание с Зурабом Церетели прошло в храме Христа Спасителя

В Италии проходит церемония прощания с Папой Римским

В Москве простились с Зурабом Церетели

Церемония прощания с Папой Римским проходит в соборе Святого Петра в Ватикане

Прощание со скульптором Зурабом Церетели проходит в храме Христа Спасителя

В храме Христа Спасителя проходит прощание с Зурабом Церетели

В Риме простились с папой римским Франциском. Понтифик скончался в возрасте 88 лет. На траурной церемонии в базилике Санта-Мария-Маджоре собрались более 400 тысяч человек, в Ватикан приехали лидеры 80 стран.

На уличном фестивале в Ванкувере автомобиль въехал в толпу. Погибли восемь человек, есть раненые. Водителя задержали, его мотивы выясняют. Мэр города выразил соболезнования семьям погибших.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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